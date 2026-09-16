Jhansi News: मंदिर से चांदी के आभूषण चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश

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बंगरा। थाना सकरार क्षेत्र के ग्राम बुढ़ाबली में विगत दिवस बड़ी माता मंदिर में चोरी हुई। अज्ञात चोर शेरों वाली माता की मूर्ति से मुकुट समेत चांदी के आभूषण ले गए। ग्राम प्रधान कुलदीप सिंह और ग्रामीणों ने बताया कि मुकुट, झुमकी, पायलें चोरी हुई हैं। ग्रामवासियों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सकरार पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर जांच प्रारंभ कर दी है। बंगरा क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों ने पुलिस से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। थाना उल्दन इलाके में भी कुछ महीने पहले कई चोरियां हुई थीं। समाजसेवी बुद्धिजीवी लोगों ने उन पुरानी चोरियों का भी खुलासा करने को कहा है। संवाद