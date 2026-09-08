Jhansi News: जांच करने पहुंचे एसीएम को दुकानदारों ने खदेड़ा, तनाव के चलते पीएसी तैनात

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झांसी। कोतवाली के गुसाईंपुरा स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर परिसर के आसपास से सीसीटीवी कैमरे उखाड़ने के मामले की सोमवार शाम जांच पहुंचे एसीएम से अभद्रता करते हुए दुकानदारों ने उनको खदेड़ दिया। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंच गए। वहां हंगामा शुरू हो गया।हंगामे की सूचना पर कोतवाल अंजन कुमार सिंह भी पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख कोतवाली की सभी पुलिस चौकियों से भी फोर्स बुला लिया गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह खदेड़ा। इसके बाद से वहां पीएसी तैनात कर दी गई। देर-रात तक पुलिस अफसर भी स्थिति का जायजा लेते रहे।श्री पंचमुखी महादेव मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारी एवं दुकानदारों के बीच विवाद चल रहा है। मंदिर प्रबंधन ने आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे लेकिन, उनका आरोप है कि वहां मौजूद दुकानदारों ने सीसीटीवी उखाड़ दिए। सोमवार को पदाधिकारियों ने डीएम और एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की।डीएम ने एसीएम को जांच के लिए भेजा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया शाम करीब 5 बजे एसीएम जांच के लिए पहुंचे लेकिन, दुकानदारों ने उनको रास्ते में ही घेर लिया। दुकानदार जांच के लिए राजी नहीं थे। उनको अंदर भी जाने नहीं दे रहे थे। कुछ दुकानदारों ने उनसे अभद्रता करते हुए परिसर से बाहर कर दिया। कोतवाल से भी नोकझोंक हुई। हंगामा बढ़ने पर एसीएम लौट आए। उधर, हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल जा पहुंचा। पुलिस बल ने किसी तरह लोगों को खदेड़ा। तनाव को देखते हुए यहां पीएसी भी तैनात कर दी गई। सीओ सिटी रामवीर सिंह के मुताबिक हंगामे के बाद से वहां पीएसी तैनात है। पुलिस टीम भी वहां लगाई गई है। फिलहाल मौके पर पूरी तरह से शांति है।