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Jhansi News: शादी तोड़ने के लिए आपत्तिजनक तस्वीरें भेजीं

Sun, 18 Oct 2026 02:26 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:26 AM IST
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Sent objectionable photos to break off the marriage
मऊरानीपुर। एक महिला ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि वह कस्बे में रहकर बच्चों की पढ़ाई करा रही है। बेटी का विवाह झांसी में तय हुआ है, जिसके रीति-रिवाज फरवरी 2027 में संपन्न होने हैं। आरोप है कि अज्ञात आरोपी द्वारा बेटी को बदनाम करने और शादी में अड़चन डालने के उद्देश्य से वर पक्ष के लोगों को व्हाट्सएप व एआई निर्मित आपत्तिजनक तस्वीरें व मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस सिरफिरी हरकत से परिवार गहरे मानसिक तनाव में है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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