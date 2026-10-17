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उरई: मेमू ट्रेन में महिला दरोगा से छेड़छाड़, सीट को लेकर हुआ था विवाद, आधे घंटे खड़ी रही गाड़ी, जांच शुरू

Sat, 17 Oct 2026 02:59 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 02:59 PM IST
सार

Orai News: झांसी से कानपुर जा रही 64607 मेमू पैसेंजर ट्रेन में आगरा में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ छेड़छाड़ की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। एरच रोड रेलवे स्टेशन के पास सीट को लेकर हुए विवाद के बाद छेड़छाड़ की बात सामने आई, जिसके चलते ट्रेन करीब आधे घंटे तक खड़ी रही।

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Orai Female sub inspector molested on MEMU train train remained halted for half an hour
मेमू पसेंजर ट्रेन (सांकेतिक) - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में झांसी से कानपुर जा रही 64607 मेमू पैसेंजर ट्रेन में महिला दरोगा से छेड़छाड़ की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना एरच रोड रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। सूचना के बाद ट्रेन करीब आधे घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। हालांकि, उरई स्टेशन पर पहुंची जीआरपी को महिला दरोगा नहीं मिली। फिलहाल मामले में कोई लिखित शिकायत सामने नहीं आई है।

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बताया गया कि आगरा में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर झांसी से कानपुर की ओर यात्रा कर रही थीं। इसी दौरान ट्रेन में सीट को लेकर कुछ यात्रियों से उनका विवाद हो गया। इसके बाद महिला दरोगा से छेड़छाड़ की सूचना रेलवे कंट्रोल को दी गई। सूचना मिलने पर उरई स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम मेमू ट्रेन में पहुंची, लेकिन वहां महिला सब इंस्पेक्टर नहीं मिलीं।

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घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है
जीआरपी थाना अध्यक्ष हेमंत सोलंकी ने बताया कि महिला सब इंस्पेक्टर के साथ यात्रियों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना मिली थी। हालांकि, इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और उरई स्टेशन पर जांच के दौरान महिला दरोगा ट्रेन में मौजूद नहीं थीं। उधर, एरच रोड स्टेशन पर आरपीएफ के महिला दरोगा को रोके जाने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना की वास्तविक स्थिति और विवाद में शामिल लोगों की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

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