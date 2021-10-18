Jhansi News: निर्माणाधीन मकान की बल्ली गिरने से साधु की मौत
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:28 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:28 AM IST
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दतिया। शहर में निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही से एक साधु की जान चली गई। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मातन के पहरे के पास हुई। मृतक साधु 50 वर्षीय हकीम सिंह यादव थे, जो झांसी के मूल निवासी थे। वे दतिया के राजगढ़ चौराहे के पास रहते थे, पीतांबरा पीठ में भजन-संध्या करते थे। गुरुवार सुबह वे पीतांबरा पीठ से विजय काली माता मंदिर जा रहे थे। तभी हर्ष तांब्रकार के मकान की तीसरी मंजिल से बल्ली उनके सिर पर गिरी। हकीम सिंह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और निर्माण में सुरक्षा लापरवाही की पड़ताल की जा रही है। संवाद
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