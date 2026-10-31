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Jhansi News: चिरगांव में मनरेगा के 2.73 करोड़ रुपये बकाया

Sat, 31 Oct 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:47 AM IST
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Rs 2.73 crore in MGNREGA funds outstanding in Chirgaon
- कराए गए कार्यों का शुरू हुआ सत्यापन, टीम गठित
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संवाद न्यूज एजेंसी
चिरगांव। विकासखंड चिरगांव की 37 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है। यह सत्यापन वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुए कार्यों से संबंधित है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर एक विशेष दल का गठन किया गया है।
खंड विकास अधिकारी रामकुमार वर्मा ने जानकारी दी है। उनके अनुसार, ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का करीब 2.73 करोड़ रुपये बकाया है। यह भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे आपूर्तिकर्ता परेशान हैं। भुगतान में देरी के कारण मनरेगा के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इतनी बड़ी धनराशि के बकाया होने की सूचना उच्च अधिकारियों को मिली। अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने संबंधित कार्यों का मौके पर जाकर सत्यापन करने को कहा है। साथ ही, सत्यापन के बाद जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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सत्यापन दल में शामिल सदस्य
ब्लॉक स्तर पर गठित इस दल में कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस दल में ग्राम पंचायत सचिव प्रमुख सदस्य के रूप में हैं। तकनीकी सहायक (टीए) भी इस दल का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) और अवर अभियंता (जेई) भी दल में शामिल किए गए हैं। यह दल सभी 37 ग्राम पंचायतों में जाकर कार्यों की जांच करेगा।
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