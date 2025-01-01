Jhansi News: पंचकुइयां मंदिर जाने वाले रास्तों पर रहेगी पाबंदी
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:06 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:06 AM IST
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झांसी। नवरात्रि में मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है। पंचकुइयां मंदिर की ओर जाने वाले पांच रास्तों पर ई रिक्शा समेेत चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था रविवार से लेकर मूर्ति विसर्जन तक प्रभावी रहेगी।
सीओ ट्रैफिक मुकेश कुमार के मुताबिक रविवार सुबह से खंडेराव गेट से कोतवाली की ओर तीन और चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे। महिला चिकित्सालय तिराहे से खंडेराव गेट की तरफ भी इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। खंडेराव गेट हनुमान मंदिर गली, मटका वाली गली तिराहे और गणपति तिराहे (मुस्कान लेडीज टेलर्स के पास) से पंचकुइयां मंदिर की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इस दौरान आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। डायवर्जन से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को छूट दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों, व्यापारियों और आम नागरिकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।
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सीओ ट्रैफिक मुकेश कुमार के मुताबिक रविवार सुबह से खंडेराव गेट से कोतवाली की ओर तीन और चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे। महिला चिकित्सालय तिराहे से खंडेराव गेट की तरफ भी इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। खंडेराव गेट हनुमान मंदिर गली, मटका वाली गली तिराहे और गणपति तिराहे (मुस्कान लेडीज टेलर्स के पास) से पंचकुइयां मंदिर की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इस दौरान आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। डायवर्जन से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को छूट दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों, व्यापारियों और आम नागरिकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।
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