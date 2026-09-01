Jhansi News: जेल में बंदियों को बांधे रक्षा सूत्र
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:39 AM IST
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बरुआसागर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बरुआसागर शाखा ने उप जेल निवाड़ी में बंदियों और पुलिस स्टाफ को रक्षा सूत्र बांधे। इस दौरान केंद्र प्रभारी उमा ने कहा कि यह सूत्र विश्व रक्षक परमात्मा का प्रतीक है। यह हमें व्यसन, बुराई और विघ्न-बाधा से बचाता है। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों को सहयोग देकर दुआओं के नोट भरने चाहिए। यही जीवन की सच्ची पूंजी है, जो सुख-शांति प्रदान करती है। इस अवसर पर उप जेल निरीक्षक शैलेंद्र कुमार समेत निवाड़ी केंद्र प्रभारी रचना, आरती, प्रिंसी, राजकुमार साहू, संजीव हयारण मौजूद रहे। संवाद
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