फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Railway land survey stalled; illegal encroachments and construction raise concerns for the Railways.

Jhansi News: रेलवे भूमि की नापतौल अटकी, अवैध कब्जे व निर्माण से रेलवे की चिंता बढ़ी

Mon, 07 Sep 2026 01:52 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Railway land survey stalled; illegal encroachments and construction raise concerns for the Railways.
झांसी। झांसी स्टेशन के समीप ग्वालियर रोड पर पड़ी रेलवे की भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण ने रेलवे की चिंता बढ़ा दी है। रेलवे और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित होने के बावजूद अब तक जमीन की पैमाइश नहीं हो सकी है।
विज्ञापन

रेलवे अधिकारियों ने अब जिलाधिकारी को पत्र भेजकर राजस्व विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश देने और जल्द नापतौल कराने मांग की है। सहायक मंडल अभियंता (लाइन) की ओर से 30 जुलाई को जिलाधिकारी को भेजे पत्र में बताया गया कि रेलवे भूमि की नापतौल के लिए राजस्व विभाग और रेलवे विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई थी। इसके बावजूद राजस्व विभाग के आंतरिक कारणों से नापतौल का कार्य लंबित है।
विज्ञापन

पाल कॉलोनी, ग्राम सिमरधा स्थित रेलवे भूमि की नापतौल का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में 14 नवंबर, 2024, 27 नवंबर, 2024, 6 मार्च, 2025 और 21 अगस्त, 2025 को पत्राचार किया जा चुका है। लगातार पत्र भेजे जाने के बाद भी आज तक नापतौल नहीं हो सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रेलवे ने पत्र में चिंता जताई है कि संबंधित क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की गतिविधियां लगातार की जा रही हैं। ऐसे में जमीन की सीमा स्पष्ट करने के लिए जल्द नापतौल जरूरी है। पीआरओ का कहना है कि पैमाइश होने के बाद रेलवे भूमि की वास्तविक सीमा चिन्हित की जा सकेगी और अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। रेलवे ने जिलाधिकारी से राजस्व विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर पॉल कॉलोनी की रेलवे भूमि की नापतौल जल्द पूरी कराने की मांग की है।

सिमरधा में जमीन की रजिस्ट्री रोकें
पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम सिमरधा स्थित पॉल कॉलोनी की रेलवे भूमि को लेकर रेलवे और राजस्व विभाग के बीच चल रहा पत्राचार अब रजिस्ट्री रोकने तक पहुंच गया है। रेलवे ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि रेलवे की जमीन वाले 18 गाटा नंबरों में किसी तरह की रजिस्ट्री न होने दी जाए। वहीं किसानों के साथ 12 संयुक्त गाटा नंबरों की रजिस्ट्री भी तब तक रोकने को कहा है, जब तक रेलवे और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से जमीन की नापतौल कर सीमा निर्धारित नहीं कर देते।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed