Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Railway employee falls while cleaning roof, dies

Jhansi News: छत की सफाई करते समय रेल कर्मचारी गिरा, मौत

Thu, 12 Nov 2026 01:37 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Railway employee falls while cleaning roof, dies
झांसी। प्रेमनगर थानांतर्गत नया कछियाना पुलिया नंबर-नौ में मंगलवार की शाम छत की सफाई करते समय एक व्यक्ति गिरकर गंभीर घायल हो गया। परिजन उसे रेलवे अस्पताल ले गए, यहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। भाई भानु प्रताप ने बताया दीपक कुमार (35) रेलवे में ट्रैक मैन है। कुछ समय पहले ही उसका चिरगांव ट्रांसफर किया गया है। मंगलवार की दोपहर में दीपक भाई दूज के चलते अपनी पत्नी आरती और दोनों बच्चों को झांसी बस स्टैंड पर बंगरा जाने के लिए छोड़कर गया था। दिवाली पर हुई आतिशबाजी से छत गंदी थी, जिसे साफ करने के लिए शाम करीब चार बजे वह छत पर गया। छत पर मुंडेर नहीं होने की वजह से सफाई करते समय उसका संतुलन बिगड़ा और नीचे गिर गया। उसकी चीख सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। वह उसे लेकर तुरंत उपचार के लिए रेलवे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। वहीं, दूज मनाने के लिए मायके पहुंची पत्नी वापस आई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed