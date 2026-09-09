Jhansi News: यूजीसी रेग्यूलेशन के खिलाफ प्रदर्शन

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जिला अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यूजीसी गो बैक के नारे लगाए। ज्ञापन में यूजीसी के विवादित नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। इसमें राष्ट्रीय सामान्य वर्ग आयोग के गठन और उसे सांविधानिक अधिकार देने की भी मांग थी। मोर्चा ने समान अवसर और योग्यता आधारित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। शिक्षा नीतियां लागू करने से पहले विद्यार्थियों और शिक्षाविदों से परामर्श की मांग की गई। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए सहायता की व्यवस्था की भी मांग की गई। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग बढ़ने की आशंका भी जताई गई। संवाद

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झांसी। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने मंगलवार को यूजीसी के विवादित नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने गांधी उद्यान से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। मोर्चा ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।