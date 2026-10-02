Jhansi News: चेक बाउंस मामले में आरोपी की संपत्ति कुर्क
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:32 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:32 AM IST
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गुरसराय। न्यायालय के आदेश पर गुरसराय पुलिस ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई मोहल्ला गांधीनगर निवासी प्रहलाद के खिलाफ हुई। कुर्की एनआई एक्ट के तहत की गई। उपनिरीक्षक उम्मेद सिंह, हेड कांस्टेबल अमृत सिंह और महिला कांस्टेबल नीलम की टीम ने इसे अंजाम दिया। कुर्की में लकड़ी का दोहरा पलंग, तीन सोफा, मोटरसाइकिल, लोहे की अलमारी, गैस सिलिंडर समेत अन्य सामान भी कुर्क किया गया। कार्रवाई के दौरान अलख प्रकाश और संतोष को गवाह बनाया गया। संवाद
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