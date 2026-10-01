BU: नेपाल की छात्रा एमएससी, छात्र बीकॉम में लेगा प्रवेश, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से आए आवेदन

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बीयू में इंटरनेशनल स्टडीज सेल एवं यूजीसी सेल के असिस्टेंट नोडल अधिकारी प्रो. रिषी सक्सेना ने बताया कि नेपाल बरा निवासी ज्योति ने एमएससी बायोकेमिस्ट्री और तहली के शिवा प्रसाद ने बीकॉम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। शिवा का खर्च नेपाल की सरकार उठाएगी, जबकि ज्योति की शिक्षा का खर्च परिजन वहन करेंगे। कुलपति एवं कुलसचिव ने मंथन के बाद दोनों विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए ऑफर लेटर भेज दिया है। दोनों से अब तक की पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं, ताकि उनकी जांच की जा सके।प्रो. रिषी सक्सेना ने बताया कि दोनों विद्यार्थियों से कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। प्रवेश होने के बाद दोनों का विवरण स्टडी इंडिया पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार एवं विदेश मंत्रालय को पूर्ण विवरण आदि की जानकारी हो सके।