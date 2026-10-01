फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   BU: A female student from Nepal will enroll in the M.Sc. program

BU: नेपाल की छात्रा एमएससी, छात्र बीकॉम में लेगा प्रवेश, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से आए आवेदन

Thu, 01 Oct 2026 11:55 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 01 Oct 2026 11:55 AM IST
सार

बीयू प्रशासन ने मंथन के बाद दोनों विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए ऑफर लेटर भेज दिया है। दोनों से अब तक की पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं, ताकि उनकी जांच की जा सके।

विज्ञापन
BU: A female student from Nepal will enroll in the M.Sc. program
बीयू, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) में प्रवेश के लिए नेपाल के दो विद्यार्थी ने प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्रालय में आवेदन किया है। इस पर विवि प्रशासन ने मंथन के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी है।
विज्ञापन


बीयू में इंटरनेशनल स्टडीज सेल एवं यूजीसी सेल के असिस्टेंट नोडल अधिकारी प्रो. रिषी सक्सेना ने बताया कि नेपाल बरा निवासी ज्योति ने एमएससी बायोकेमिस्ट्री और तहली के शिवा प्रसाद ने बीकॉम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। शिवा का खर्च नेपाल की सरकार उठाएगी, जबकि ज्योति की शिक्षा का खर्च परिजन वहन करेंगे। कुलपति एवं कुलसचिव ने मंथन के बाद दोनों विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए ऑफर लेटर भेज दिया है। दोनों से अब तक की पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं, ताकि उनकी जांच की जा सके।
विज्ञापन


प्रो. रिषी सक्सेना ने बताया कि दोनों विद्यार्थियों से कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। प्रवेश होने के बाद दोनों का विवरण स्टडी इंडिया पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार एवं विदेश मंत्रालय को पूर्ण विवरण आदि की जानकारी हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed