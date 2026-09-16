Jhansi News: भागवत कथा के शुभारंभ पर निकली शोभा यात्रा

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मोंठ। श्री खेरापति सरकार हनुमान जी महाराज मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व मंगलवार को नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाए। नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यह यात्रा मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरी। आयोजक ममता बागल सोनी ने बताया कि कथा का आयोजन 15 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। कथा व्यास शांति किशोरी श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगी। पहले दिन उन्होंने भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग बताया। इस मौके पर पुजारी लला महाराज, विजय शास्त्री, कैलाश सोनी, अंशुल सोनी, विवेक खरे, विवेक सोनी आदि मौजूद रहे। संवाद