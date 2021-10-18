Jhansi News: हरिशंकरी पौधों की बदहाली, नगर पंचायत पर सवाल

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कटेरा। नगर पंचायत की लापरवाही के कारण झाड़ियापुरा में लगाए गए हरिशंकरी पौधे बदहाल हो रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी हरिशंकरी पौधरोपण योजना (पीपल, पाकर और बरगद) के तहत इन पौधों को लगाया गया था। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर पंचायत की है लेकिन मौके पर स्थिति इसके विपरीत है।पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के ट्री गार्ड जमीन में मजबूती से नहीं लगाए गए। उन्हें केवल पौधों के ऊपर रख दिया गया था। रात में आवारा पशुओं के धक्के से कई ट्री गार्ड गिर गए। इससे उनके भीतर लगे पौधे रौंद दिए गए।स्थानीय लोगों के अनुसार, पौधरोपण के बाद पौधों की सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी पर ध्यान नहीं दिया गया। नगर पंचायत सैकड़ों पौधे लगाने का दावा करती है, पर धरातल पर वृक्ष नहीं दिखते। झाड़ियापुरा के पौधों की बदहाली संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से गिरे ट्री गार्डों को मजबूत कराने की मांग की है। उन्होंने पौधों की नियमित सिंचाई व निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा है।