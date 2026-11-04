Jhansi News: गरौठा में पार्क की सुविधा से वंचित हैं लोग

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गरौठा। तहसील मुख्यालय होने के बावजूद गरौठा नगर में एक भी पार्क नहीं है। इससे नगरवासियों को पार्क से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर के लोगों ने शासन, प्रशासन और नगर पंचायत से एक बड़ा और व्यवस्थित पार्क बनाने की मांग की है।आजादी के बाद से अब तक चुने गए जनप्रतिनिधियों ने पार्क निर्माण पर ध्यान नहीं दिया है। इसका खामियाजा नगरवासी भुगत रहे हैं। पार्क न होने से बच्चों को खेलकूद की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। नगरवासियों का कहना है कि गरौठा तहसील मुख्यालय होने के बाद भी अति पिछड़ी है। गरौठा नगर इसी पिछड़ी तहसील का एक हिस्सा है। यह तहसील तमाम सुविधाओं से वंचित है।हालांकि, नगर पंचायत ने सुभाष नगर वार्ड में अंबेडकर परिवर्तन पार्क बनाने का प्रस्ताव भेजा था। शासन ने इस पार्क के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। पार्क के लिए धनराशि कब तक उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है।0000फोटो-03gar_1_03112026_316.jpgनगर पंचायत गरौठा में आजादी के बाद से अभी तक पार्क का निर्माण न होना चिंता का विषय है। यहां के जनप्रतिनिधियों ने भी नगर की उपेक्षा की है। यह कमी दूर होनी चाहिए। - हरप्रसाद पटेल00फोटो-03gar_3_03112026_316.jpgतहसील मुख्यालय पर एसडीएम, सीओ, न्यायालय आदि होने की वजह से यहां लगातार लोगों का आना-जाना रहता है। बाहरी लोगों को यहां समय बिताने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। - राजेंद्र सिंह बुंदेला00फोटो-03gar_4_03112026_316.jpgनगर की लगभग 25 हजार की आबादी होने के बावजूद पार्क नहीं बना है। लोगों को सैर-सपाटे की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। - आनंद वाल्मीकि00फोटो-03gar_2_03112026_316.jpgनगर में पार्क निर्माण की शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। धनराशि स्वीकृत होते ही सुभाष नगर में प्रस्तावित जमीन पर निर्माण कार्य किया जाएगा। हर वर्ग के लिए उपयुक्त पार्क बनाया जाएगा। - डॉ. अरुण कुमार मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष00पार्क निर्माण के लिए शासन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बजट मिलते ही सुविधाजनक पार्क का निर्माण कराया जाएगा।- लालधर सिंह यादव, ईओ-नगर पंचायत गरौठा