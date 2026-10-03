Jhansi News: कागजों पर दौड़ रहे आदेश , एक साल से ठप है जिला अस्पताल की लिफ्ट

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जिला अस्पताल की इमरजेंसी में उप्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएस) ने लिफ्ट लगवाई थी, वह कुछ दिन के बाद खराब हो गई। अस्पताल प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को गारंटी अवधि होने पर लिफ्ट को सही कराने के लिए कई बार पत्र लिखे मगर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। जिस पर कार्यदायी संस्था ने जल्द समस्या का निदान कराने का भरोसा दिया मगर लिफ्ट सही नहीं हुई। अस्पताल प्रशासन ने डीएम की अध्यक्षता में दो बार हुई जिला हेल्थ सोसाइटी (डीएचएस) की बैठक में समस्या को उठाया। जिस पर डीएम ने सीडीओ को समस्या का निदान कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को बुलाकर लिफ्ट सही करने के लिए कहा मगर अभी तक लिफ्ट सही नहीं हो सकी है।0- लिफ्ट सही हो, तभी बनेंगे नये वार्डजिस जगह वर्तमान में इमरजेंसी चल रही है, वहां एक साल पहले आईसोलेशन वार्ड बना हुआ है। इसके ऊपर बड़े कक्ष बने हुए हैं, जहां वार्ड बनाने की योजना के तहत ही लिफ्ट लगवाई गई थी। सूत्रों का कहना है कि लिफ्ट के सही होने के बाद दोनों हॉल में बेड डालकर वार्ड बनाया जाएगा।इमरजेंसी में लगी लिफ्ट के खराब होने की सूचना प्रशासन को है। कार्यदायी संस्था कई बार लिफ्ट को जल्द सही करने का भरोसा दे चुकी है। अब यह कब सही होगी, यह कहना संभव नहीं है।डॉ. आरके सक्सेना, एआईसी जिला अस्पतालतीन साल से खराब लिफ्ट की जगह लगेगी नईमेडिकल कॉलेज के वार्डों की करीब तीन साल से खराब पड़ी दो लिफ्ट के स्थान पर नई लिफ्ट लगाई जाएगी। प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग लिफ्ट लगने का काम जल्द शुरू हो जाएगा।