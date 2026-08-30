Jhansi News: अमृतसर-हजूर साहिब नांदेड़ के बीच विशेष ट्रेन का संचालन

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यह विशेष ट्रेन ब्यास, जालंधर सिटी, लुधियाना, दिल्ली सफदरजंग, ग्वालियर, भोपाल समेत कई स्टेशनों पर ठहराव लेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04641 हजूर साहिब नांदेड़ से 06 सितंबर को रात 21:00 बजे रवाना होगी। यह झांसी 20:05 बजे पहुंचेगी। गाड़ी में कुल 24 कोच शामिल हैं, जिनमें 18 स्लीपर, 04 सामान्य श्रेणी और 02 एसएलआर कोच हैं। विज्ञापन

यह विशेष ट्रेन ब्यास, जालंधर सिटी, लुधियाना, दिल्ली सफदरजंग, ग्वालियर, भोपाल समेत कई स्टेशनों पर ठहराव लेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04641 हजूर साहिब नांदेड़ से 06 सितंबर को रात 21:00 बजे रवाना होगी। यह झांसी 20:05 बजे पहुंचेगी। गाड़ी में कुल 24 कोच शामिल हैं, जिनमें 18 स्लीपर, 04 सामान्य श्रेणी और 02 एसएलआर कोच हैं।

झांसी। रेल प्रशासन ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए अमृतसर-हजूर साहिब नांदेड़ के बीच एक आरक्षित विशेष ट्रेन चलाई है। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। ट्रेन संख्या 04642 अमृतसर से 31 अगस्त को रात 20:10 बजे चलेगी। यह अगले दिन 11:00 बजे हज़ूर साहिब नांदेड़ पहुंचेगी। झांसी स्टेशन पर यह गाड़ी 10:45 बजे आएगी।