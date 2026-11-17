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इस दौरान कुल 40 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनगणना का काम करेंगे। स्वगणना के लिए भारत सरकार का पोर्टल https://se.census.gov.in उपलब्ध कराया गया है। इस पर लोग घर बैठे अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर प्रदेश का चयन करना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। सत्यापन के बाद अपनी पसंद की भाषा चुनकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा ने बताया कि पहले दिन 700 से अधिक लोगों ने स्वगणना की है। जनगणना कार्य के लिए जिले में 4,384 प्रगणकों और सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है।इन 40 सवालों के देने होंगे जवाबव्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंधलिंग, जन्मतिथि एवं आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थितिविवाह के समय आयु, पति/पत्नी का नामघोषित राष्ट्रीयता, धर्मअनुसूचित जाति/जनजाति/जाति,पिता और माता का विवरणदिव्यांगतामातृभाषा एवं अन्य ज्ञात भाषाएंसाक्षरता एवं डिजिटल साक्षरताशिक्षण संस्थान में उपस्थितिउच्चतम शैक्षिक स्तर एवं विषय/विधापिछले वर्ष में कार्य किया या नहींआर्थिक गतिविधि की श्रेणीव्यवसायउद्योग/व्यापार/सेवा का प्रकारकामगार की श्रेणीगैर-आर्थिक गतिविधिकाम की तलाश या काम के लिए उपलब्धताकार्यस्थल तक आवागमनजन्म स्थानअंतिम निवास स्थानस्थानांतरण का कारणगांव/नगर में निवास की अवधिस्थायी निवास का पतावर्तमान में जीवित बच्चों की संख्याअब तक जन्मे जीवित बच्चों की कुल संख्यापिछले एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्याकोविड-19 टीकाकरण का स्थानबैंक खातों की कुल संख्यामोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)मतदाता पहचान पत्र नंबर (यदि उपलब्ध हो)पासपोर्ट नंबर (भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए)ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता