Jhansi News: पड़ोसी दंपती ने बेटे संग महिला को पीटा

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झांसी। कोछाभांवर में महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले दंपति ने बेटे संग गाली-गलौज कर पिटाई कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नवाबाद थाना क्षेत्र के कोछाभांवर में रहने वाली ऊषा पत्नी अशोक कुमार ने पुलिस से शिकायत की है कि 19 सितंबर को वह घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी पड़ोस में रहने वाले हुकुम सिंह व उसकी पत्नी संतोष ने बेटे सहदेव के साथ मिलकर गाली-गलौज कर दी। जब उसने गाली देने से रोका तो सभी ने मिलकर पिटाई कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में चचेरे रिश्तेदार है। शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। संवाद