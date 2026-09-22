Jhansi News: सड़कों की मरम्मत न होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
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मोंठ। हर घर जल योजना के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष मीरा गोसाईं ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ठेकेदारों और एजेंसी को नोटिस जारी कर जल्द मरम्मत के निर्देश दिए। मीरा गोसाईं ने चेतावनी दी कि लापरवाही पर जुर्माना लगेगा और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। नमामि गंगे विभाग ने नगर के कई वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी थीं। मरम्मत न होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, जिससे दुर्घटना का खतरा है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाईं ने बताया कि नगरवासियों की शिकायतों के बावजूद समस्या हल नहीं हुई। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को पूर्व स्थिति में दुरुस्त करना एजेंसी की जिम्मेदारी है। बिना अनुमति नई सड़कें खोदने पर भी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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