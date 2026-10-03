फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Mother Adishakti to arrive on an elephant; Sharadiya Navaratri begins on the 11th.

Jhansi News: हाथी पर आएगी मां आदिशक्ति, शारदीय नवरात्र 11 से

Sat, 03 Oct 2026 02:12 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sat, 03 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Mother Adishakti to arrive on an elephant; Sharadiya Navaratri begins on the 11th.
झांसी। शारदीय नवरात्र रविवार 11 अक्तूबर से शुरू होंगे। मां आदिशक्ति हाथी पर विराजमान होकर आएंगी। वह भक्तों को खुशहाली और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है।
विज्ञापन

श्रद्धालु व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। मंदिरों और आश्रमों में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। भव्य पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। महंत मार्तंड स्वामी के अनुसार, नवरात्र की शुरुआत रविवार या सोमवार से होने पर माता का आगमन हाथी पर होता है। इसे शुभ माना जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार को चित्रा नक्षत्र रहेगा। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना होगी। दशहरा 20 अक्तूबर को मनाया जाएगा। ज्योतिषविद रजनी दीक्षित के अनुसार, अखंड दीप प्रज्वलित कर मां शक्ति स्वरूपा की पूजा करें। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed