Jhansi News: हाथी पर आएगी मां आदिशक्ति, शारदीय नवरात्र 11 से

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श्रद्धालु व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। मंदिरों और आश्रमों में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। भव्य पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। महंत मार्तंड स्वामी के अनुसार, नवरात्र की शुरुआत रविवार या सोमवार से होने पर माता का आगमन हाथी पर होता है। इसे शुभ माना जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार को चित्रा नक्षत्र रहेगा। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना होगी। दशहरा 20 अक्तूबर को मनाया जाएगा। ज्योतिषविद रजनी दीक्षित के अनुसार, अखंड दीप प्रज्वलित कर मां शक्ति स्वरूपा की पूजा करें। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

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झांसी। शारदीय नवरात्र रविवार 11 अक्तूबर से शुरू होंगे। मां आदिशक्ति हाथी पर विराजमान होकर आएंगी। वह भक्तों को खुशहाली और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है।