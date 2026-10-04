Jhansi News: तीन गुना मुनाफा का लालच देकर युवक के खाते से उड़ाई रकम

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झोकनबाग निवासी अतुल ने पुलिस को बताया कि 16 सितंबर दोपहर करीब एक बजे फेसबुक पर ‘मुखर्जी जी’ नाम की आईडी से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद फेसबुक मैसेंजर पर दोनों के बीच चैटिंग हुई। बातचीत में आरोपी ने उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। बातचीत के दौरान ही आरोपी ने अतुल को कुछ वीडियो भेजे। उसने प्रलोभन देते हुए कहा कि वह उसके बताए व्यापार में पैसा लगाने पर उसे तीन गुना करके वापस करेगा। इस बात पर अतुल राजी हो गया। उसका व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। ठगी का अहसास होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। शिकायतकर्ता ने आरोपी के फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल भी पुलिस को सौंपा है। साइबर थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कराई जा रही है।