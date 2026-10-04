Jhansi News: तीन गुना मुनाफा का लालच देकर युवक के खाते से उड़ाई रकम
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:50 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:50 AM IST
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झांसी। तीन गुना फायदा कराने का झांसा देकर साइबर जालसाज ने युवक से लाखों रुपये की ठगी कर ली। मोबाइल पर मेसेज आने के बाद उसको ठगी का पता चला। पीड़ित युवक ने अज्ञात जालसाज के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
झोकनबाग निवासी अतुल ने पुलिस को बताया कि 16 सितंबर दोपहर करीब एक बजे फेसबुक पर ‘मुखर्जी जी’ नाम की आईडी से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद फेसबुक मैसेंजर पर दोनों के बीच चैटिंग हुई। बातचीत में आरोपी ने उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। बातचीत के दौरान ही आरोपी ने अतुल को कुछ वीडियो भेजे। उसने प्रलोभन देते हुए कहा कि वह उसके बताए व्यापार में पैसा लगाने पर उसे तीन गुना करके वापस करेगा। इस बात पर अतुल राजी हो गया। उसका व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। ठगी का अहसास होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। शिकायतकर्ता ने आरोपी के फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल भी पुलिस को सौंपा है। साइबर थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कराई जा रही है।
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झोकनबाग निवासी अतुल ने पुलिस को बताया कि 16 सितंबर दोपहर करीब एक बजे फेसबुक पर ‘मुखर्जी जी’ नाम की आईडी से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद फेसबुक मैसेंजर पर दोनों के बीच चैटिंग हुई। बातचीत में आरोपी ने उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। बातचीत के दौरान ही आरोपी ने अतुल को कुछ वीडियो भेजे। उसने प्रलोभन देते हुए कहा कि वह उसके बताए व्यापार में पैसा लगाने पर उसे तीन गुना करके वापस करेगा। इस बात पर अतुल राजी हो गया। उसका व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। ठगी का अहसास होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। शिकायतकर्ता ने आरोपी के फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल भी पुलिस को सौंपा है। साइबर थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कराई जा रही है।
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