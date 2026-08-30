Jhansi News: एमएलसी ने मांगी सहायता राशि
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:37 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:37 AM IST
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गरौठा। एमएलसी रमा आरपी निरंजन ने गरौठा तहसील में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि तहसील में भारी बारिश से सैकड़ों मकान और हजारों एकड़ खरीफ की फसलें जलमग्न हो गईं। एमएलसी ने क्षतिग्रस्त मकानों और फसलों के नुकसान का डोर-टू-डोर सर्वे कराकर 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवारों को सहायता राशि देने की मांग की। उन्होंने लेखपालों को सभी ग्रामों का प्राथमिकता पर सर्वे कराने के निर्देश दिए। इससे पहले 188 ग्रामीणों को क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। इस मौके पर भगवती शरण कौशिक, हरप्रसाद पटेल, सर्वेश सिंह, अनुज द्विवेदी, प्रताप सिंह, हल्के राजा, पुष्पेंद्र पटेल, चंद्रभान सिंह परमार, मनोज यादव, नरेश सिंह परिहार आदि मौजूद रहे। संवाद
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