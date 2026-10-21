यूपी: 'तू सुसाइड कर ले, नहीं तो एक दिन हम ही मार डालेंगे', ससुरालवाले देते थे धमकी; महिला ने जहर खाकर दी जान

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मायके पक्ष ने पति उपेंद्र पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। रोशनी के भाई मोहित राजपूत का कहना है ससुराल में उससे कहा जाता था कि वह सुसाइड कर ले नहीं तो वह लोग उसे मार डालेंगे। रोशनी की मौत के बाद से उसका पति उपेंद्र लापता है। उधर, भाई की तहरीर पर रक्सा पुलिस ने उपेंद्र समेत अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन



थाना बड़ागांव के लिधौरा गांव की रहने वाली रोशनी की शादी करीब आठ साल पहले उपेंद्र से हुई थी। दंपती का सात साल का बेटा रुद्र है। उपेंद्र डगरवाहा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप में काम करता है। परिजनों ने बताया दंपती के बीच अक्सर विवाद होता था। मायके पक्ष ने पति उपेंद्र पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। रोशनी के भाई मोहित राजपूत का कहना है ससुराल में उससे कहा जाता था कि वह सुसाइड कर ले नहीं तो वह लोग उसे मार डालेंगे। रोशनी की मौत के बाद से उसका पति उपेंद्र लापता है। उधर, भाई की तहरीर पर रक्सा पुलिस ने उपेंद्र समेत अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।थाना बड़ागांव के लिधौरा गांव की रहने वाली रोशनी की शादी करीब आठ साल पहले उपेंद्र से हुई थी। दंपती का सात साल का बेटा रुद्र है। उपेंद्र डगरवाहा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप में काम करता है। परिजनों ने बताया दंपती के बीच अक्सर विवाद होता था। विज्ञापन विज्ञापन झांसी के रक्सा थाना इलाके के गणेशगढ़ गांव में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जहर निगलने से रोशनी (28) पत्नी उपेंद्र की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसका सात साल का बेटा चाचा के पास पहुंचा और मां की हालत के बारे में बताया। परिजन रोशनी को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान मंगलवार देर-शाम उसकी मौत हो गई।

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मायके पक्ष का आरोप है पति उपेंद्र शराब पीकर घर आता था। रोशनी के साथ मारपीट करता था। गांव में पंचायत भी हुई लेकिन, उपेंद्र के व्यवहार में बदलाव नहीं हुआ। अक्सर उपेंद्र और उसके परिजन रोशन से कहते थे वह सुसाइड कर ले, नहीं तो वह लोग उसे एक दिन मार डालेंगे।

रात में हुआ था दंपती के बीच विवाद

सोमवार रात को भी दंपती के बीच विवाद हुआ। मंगलवार दोपहर उपेंद्र बाहर था, उसके कुछ देर बाद रोशनी की तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखकर बेटे रुद्र ने चाचा को यह बताई। परिजन उसे लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसके जहर निगलने की पुष्टि की। उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।