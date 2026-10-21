यूपी: 'हाथ-पैर जोड़ कर मांगी माफी...', अकेला देख युवती से छेड़छाड़ करने लगा मनचला; पीड़िता ने जमकर की धुनाई

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स्कूटी से नीचे गिराकर लात-घूंसों से पीटा। वहां मौजूद महिलाओं ने भी युवक पर थप्पड़ बरसाए। आरोपी युवक ने हाथ-पांव जोड़कर माफी मांगी। बुधवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।कोतवाली इलाके की रहने वाली पीड़िता मंगलवार को स्कूटी से अपनी बहन को लेने जा रही थी। जैसे ही वह मालगोदाम के पास रेलवे कॉलोनी की क्रॉसिंग पहुंची, वहां स्कूटी सवार युवक उससे गाड़ी चलाते हुए छेड़छाड़ करने लगा। घबराकर पीड़िता ने अपनी स्कूटी रोक दी।