Jhansi News: बंगरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रतौसा में लम्पी रोग का कहर, कई दर्जन गोवंश आए चपेट में
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
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बंगरा। विकासखण्ड बंगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतौसा में इन दिनों पशुओं में लम्पी रोग के लक्षण सामने आने से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में करीब एक दर्जन से अधिक गाय और अन्य पशु लम्पी रोग से प्रभावित हो गए हैं।
पशुपालकों में ग्राम रतौसा निवासी किसान गोविंद सिंह की गाय पिछले करीब 10 दिनों से बीमार है। किसानों के अनुसार बड़ी संख्या में कई गायों के शरीर पर गांठें और बीमारी के अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते किसान काफी परेशान हैं। इसी तरह गांव के किसान सुरेंद्र सिंह, बिट्टी राजा, मोहन कुशवाहा, जाफर खान, शोकन अहिरवार सहित अन्य पशुपालकों के जानवर लम्पी से ग्रस्त बताए जा रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि रतौसा में दर्जनों पशुओं में बीमारी फैलने से पशुपालकों के सामने बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि समय रहते संक्रमित पशुओं की पहचान, उपचार और आवश्यक रोकथाम नहीं की गई तो बीमारी अन्य पशुओं में भी फैल सकती है। पशुपालकों की मांग है कि गांव में पशु चिकित्सा विभाग की टीम पहुंचकर बीमार पशुओं की जांच करे, टीकाकरण करे और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराए। ग्रामीणों का कहना है कि पशु उनके परिवार की आय का महत्वपूर्ण साधन हैं, इसलिए बीमारी को लेकर समय रहते प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। बंगरा के सेवारा, निनोरा, जावन सहित अन्य कई गांवों में भी गोवंश लम्पी से प्रभावित बताए जा रहे हैं।
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** ** वर्जन***** **
स्वस्थ पशुओं को ही लम्पी वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है एवं वायरस से पीड़ित जानवरों को सिर्फ इलाज द्वारा ही सही करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक गांव में जगह-जगह लम्पी वायरस का टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। टीकाकरण के माध्यम से वायरस को हर संभव रोकने का प्रयास किया जा रहा है।- डॉ. सोनम दीक्षित,पशु चिकित्सक,बंगरा
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पशुपालकों में ग्राम रतौसा निवासी किसान गोविंद सिंह की गाय पिछले करीब 10 दिनों से बीमार है। किसानों के अनुसार बड़ी संख्या में कई गायों के शरीर पर गांठें और बीमारी के अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते किसान काफी परेशान हैं। इसी तरह गांव के किसान सुरेंद्र सिंह, बिट्टी राजा, मोहन कुशवाहा, जाफर खान, शोकन अहिरवार सहित अन्य पशुपालकों के जानवर लम्पी से ग्रस्त बताए जा रहे हैं।
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ग्रामीणों का कहना है कि रतौसा में दर्जनों पशुओं में बीमारी फैलने से पशुपालकों के सामने बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि समय रहते संक्रमित पशुओं की पहचान, उपचार और आवश्यक रोकथाम नहीं की गई तो बीमारी अन्य पशुओं में भी फैल सकती है। पशुपालकों की मांग है कि गांव में पशु चिकित्सा विभाग की टीम पहुंचकर बीमार पशुओं की जांच करे, टीकाकरण करे और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराए। ग्रामीणों का कहना है कि पशु उनके परिवार की आय का महत्वपूर्ण साधन हैं, इसलिए बीमारी को लेकर समय रहते प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। बंगरा के सेवारा, निनोरा, जावन सहित अन्य कई गांवों में भी गोवंश लम्पी से प्रभावित बताए जा रहे हैं।
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स्वस्थ पशुओं को ही लम्पी वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है एवं वायरस से पीड़ित जानवरों को सिर्फ इलाज द्वारा ही सही करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक गांव में जगह-जगह लम्पी वायरस का टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। टीकाकरण के माध्यम से वायरस को हर संभव रोकने का प्रयास किया जा रहा है।- डॉ. सोनम दीक्षित,पशु चिकित्सक,बंगरा