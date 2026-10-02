राम कथा के श्रवण से होता है कल्याण : पस्तोर

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मऊरानीपुर। मेला जलविहार महोत्सव में तीन दिवसीय श्रीरामचरित मानस एवं संत सम्मेलन का बृहस्पतिवार की रात मेला ग्राउंड में शुभारंभ हुआ।कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास, बुंदेलखंड पीठाधीश्वर बाबा रामदास ब्रह्मचारी, एसडीएम मनोज कुमार भारती, सीओ रत्नेश कुमार सिंह, तहसीलदार ललित कुमार पांडेय ने किया। इस दौरान कथा वाचक पं. रामजीवन पस्तोर ने कहा कि हनुमान जी की कथा पर भगवान श्रीराम स्वयं आते हैं। जो मानव श्रीराम कथा का श्रवण करते हैं, उनका कल्याण सुनिश्चित है।पं. हरेश शास्त्री जी ने सत्संग की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं, पं. सिद्ध सदन रिछारिया, नीलम गायत्री (मानस मंजरी) व पं. अखिलेश चंद्र उपाध्याय ने भी विचार व्यक्त किए। पं. शैलेंद्र रिछारिया शास्त्री ने पूजन कराया।इस मौके पर शिवप्रताप सिंह परिहार, राकेश अग्निहोत्री, राजकुमार ताम्रकार, विनय ताम्रकार, गोपाल ताम्रकार, पं. बालक दास अयोध्या, पं. बैजनाथ तिवारी, शंभू लाल कुशवाहा, राजेंद्र सुल्लेरे, दीपक बादल, भोले महाराज, बृजबिहारी राज, शिवम तिवारी आदि उपस्थित रहे।