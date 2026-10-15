Jhansi News: लक्ष्मी व्यायाम मंदिर ने 30 खिलाड़ियों को दी छात्रवृत्ति

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अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि छात्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा विकसित करने, नियमित अभ्यास करने में करें। इस दौरान बुंदेलखंड सेवामंडल के अध्यक्ष नरोत्तम दास अग्रवाल, गजानन खानवलकर, जगदीश कौशल, सिद्धार्थ अग्रवाल, शिक्षक केशव कुमार, समाजसेवी आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि छात्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा विकसित करने, नियमित अभ्यास करने में करें। इस दौरान बुंदेलखंड सेवामंडल के अध्यक्ष नरोत्तम दास अग्रवाल, गजानन खानवलकर, जगदीश कौशल, सिद्धार्थ अग्रवाल, शिक्षक केशव कुमार, समाजसेवी आदि मौजूद रहे।

झांसी। खेल प्रतिभाओं को निखारने और आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में बुधवार को छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिम्नेजियम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पंडित विश्वनाथ शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से खेलकूद के क्षेत्र में अभ्यासरत 30 खिलाड़ियाें को तीन-तीन हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।