Jhansi News: महायज्ञ की सफलता के लिए घर-घर पहुंचाए जा रहे कलश
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:28 AM IST
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टहरौली। कस्बे में जनवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्र शौर्य समृद्धि 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके प्रचार-प्रसार हेतु गांवों, कस्बों और मोहल्लों में गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं। इनमें गायत्री परिवार की विचारधारा, गुरुजी-माताजी के संदेश और यज्ञ का महत्व बताया जा रहा है। महिलाओं को कलश यात्रा में शामिल होने के लिए घर-घर कलश पहुंचाए जा रहे हैं। प्रचारक मांडवी राजपूत व सहयोगी हरिद्वार से आए शक्ति कलश का विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करा रहे हैं। लोगों को यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण देने के साथ प्रचार सामग्री भी वितरित की जा रही है। गुरुवार को ताई जागीर, टहरौली खास, बमनुआ, बकायन और परसा समेत कई गांवों में कलश वितरित हुए। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से महायज्ञ में सहभागिता की अपील की है। संवाद
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