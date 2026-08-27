Jhansi News: जुलूस-ए-मोहम्मदी, गूंजे सरकार की आमद मरहबा के नारे

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जुलूस जमा मस्जिद से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कटरा बाजार पहुंचा। थाने की पुलिया पर गुरसराय यूथ करेज फाउंडेशन की ओर से जुलूस का स्वागत किया गया। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने फूलों से स्वागत कर अकीदतमंदों का उत्साह बढ़ाया।मोदी चौराहा पर राईन समाज की ओर से जुलूस का स्वागत किया गया। नगर के प्रमुख मार्गों को रंग-बिरंगी लाइटों, गुब्बारों और बैनरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। जुलूस के रास्ते में अकीदतमंदों के लिए पानी, शरबत और फलों की व्यवस्था भी की गई।जुलूस में शामिल उलेमा और समाज के गणमान्य लोगों ने आपसी भाईचारे, इंसानियत और अमन-शांति का संदेश दिया। जुलूस शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से निकाला गया।इस दौरान सदर पेश इमाम शहाबुद्दीन सिद्दीकी, गुरसराय यूथ करेज फाउंडेशन के उपाध्यक्ष एवं युवा समाजसेवी अख्तर राईन, अतीक मामू सिद्दीकी, इकराम खान, रिजवान खान, सलमान खान, शहीद, तौफीक, सोहराब खान, गफ्फार राईन, पार्षद कैलाश कुशवाहा, राजा खान, राजू मिस्त्री आदि मौजूद रहे।सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंदजुलूस को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रमुख मार्गों पर थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी ने मोर्चा संभाला एवं पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक डायवर्जन किया गया। जुलूस के दौरान नगर की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के प्रयास किए गए।जुलूस-ए-मोहम्मदी में पीली तौलिया बनी आकर्षण का केंद्रनगर के बस स्टैंड क्षेत्र के युवाओं ने पीली तौलिया डालकर जुलूस में अपनी अलग पहचान बनाई। युवाओं ने एकजुट होकर अमन, भाईचारे और शांति का संदेश दिया। पीली तौलिया पहने युवाओं का समूह जुलूस में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा।