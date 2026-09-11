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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Weather in Jhansi takes a sudden turn; heavy rain leads to waterlogging in several areas.

Jhansi: झांसी में झमाझम बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव; वीडियो

Fri, 11 Sep 2026 05:37 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 11 Sep 2026 05:37 PM IST
सार

दोपहर 12 बजे से रिमझिम बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर में झमाझम पानी गिरना शुरू हो गया। फिर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश दोपहर दो बजे तक जारी रही।

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Jhansi: Weather in Jhansi takes a sudden turn; heavy rain leads to waterlogging in several areas.
बारिश से जलभराव। - फोटो : संवाद

विस्तार
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बंगाल की खाड़ी में बने हवाओं के निम्न दाब के क्षेत्र के चलते शुक्रवार को झांसी का मौसम बदल गया। दोपहर 12 बजे से रिमझिम बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर में झमाझम पानी गिरना शुरू हो गया। फिर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश दोपहर दो बजे तक जारी रही।
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वहीं, बारिश के चलते महानगर में बीकेडी, खांडेराव गेट, सराफा बाजार, गंदीगर का टपरा, नारिया बाजार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और पुलिस लाइन के सामने समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। बारिश से तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है।
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