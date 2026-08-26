यूपी: सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो, 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा में छोड़ा; निचले इलाकों में किया अलर्ट
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 26 Aug 2026 02:53 PM IST
सार
यूपी के झांसी में सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो हो गया है। 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा में छोड़ दिया गया है। माताटीला के 15 गेट खुलने से जलस्तर तेजी से बढ़ा है। निचले इलाकों में अलर्ट है।
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विस्तार
झांसी की बेतवा नदी के कैचमेंट इलाके में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से हो रही भारी बारिश के चलते बेतवा नदी पर बना सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो हो गया। बुधवार सुबह डैम से 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी की बढ़ती मात्रा से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है।
अधिशासी अभियंता बृजेश पोरवाल ने बताया कि डैम के ओवरफ्लो होने सेजल निकासी की जा रही है। जलस्तर और पानी की निकासी पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि माताटीला डैम के 15 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था। यह पानी सुकुवां-ढुकुवां डैम में पहुंच रहा है।
लगातार बारिश और माताटीला से पानी की आवक के कारण सुकुवां-ढुकुवां का जलस्तर तेजी से बढ़ा और डैम ओवरफ्लो हो गया। बेतवा नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। नदी में पानी की मात्रा बढ़ने के कारण प्रशासन की ओर से जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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अधिशासी अभियंता बृजेश पोरवाल ने बताया कि डैम के ओवरफ्लो होने सेजल निकासी की जा रही है। जलस्तर और पानी की निकासी पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि माताटीला डैम के 15 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था। यह पानी सुकुवां-ढुकुवां डैम में पहुंच रहा है।
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लगातार बारिश और माताटीला से पानी की आवक के कारण सुकुवां-ढुकुवां का जलस्तर तेजी से बढ़ा और डैम ओवरफ्लो हो गया। बेतवा नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। नदी में पानी की मात्रा बढ़ने के कारण प्रशासन की ओर से जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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तालबेहट मध्य प्रदेश के विदिशा और भोपाल जनपद में हो रही झमाझम बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है जिसके चलते राजघाट बांध से पानी छोड़ा जा रहा है बांध से पानी छोड़े जाने के कारण माताटीला बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है जिसके चलते बंद के 15 गेटों से दो फीट की ऊंचाई से खोलकर 42000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है मां सी गिरने वाली पानी के विभिन्न दृश्य को देखने के लिए बुधवार को भारी संख्या में सैलानियों की पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया।