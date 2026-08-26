फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi Sukwan-Dhukwan Dam overflows over 30,000 cusecs of water released into the Betwa River alert issued

यूपी: सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो, 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा में छोड़ा; निचले इलाकों में किया अलर्ट

Wed, 26 Aug 2026 02:53 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 26 Aug 2026 02:53 PM IST
सार

यूपी के झांसी में सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो हो गया है। 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा में छोड़ दिया गया है। माताटीला के 15 गेट खुलने से जलस्तर तेजी से बढ़ा है। निचले इलाकों में अलर्ट है।

विज्ञापन
Jhansi Sukwan-Dhukwan Dam overflows over 30,000 cusecs of water released into the Betwa River alert issued
Jhansi Sukwan-Dhukwan Dam - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झांसी की बेतवा नदी के कैचमेंट इलाके में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से हो रही भारी बारिश के चलते बेतवा नदी पर बना सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो हो गया। बुधवार सुबह डैम से 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी की बढ़ती मात्रा से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है।
विज्ञापन




अधिशासी अभियंता बृजेश पोरवाल ने बताया कि डैम के ओवरफ्लो होने सेजल निकासी की जा रही है। जलस्तर और पानी की निकासी पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि माताटीला डैम के 15 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था। यह पानी सुकुवां-ढुकुवां डैम में पहुंच रहा है। 
विज्ञापन


लगातार बारिश और माताटीला से पानी की आवक के कारण सुकुवां-ढुकुवां का जलस्तर तेजी से बढ़ा और डैम ओवरफ्लो हो गया। बेतवा नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। नदी में पानी की मात्रा बढ़ने के कारण प्रशासन की ओर से जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

तालबेहट मध्य प्रदेश के विदिशा और भोपाल जनपद में हो रही झमाझम बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है जिसके चलते राजघाट बांध से पानी छोड़ा जा रहा है बांध से पानी छोड़े जाने के कारण माताटीला बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है जिसके चलते बंद के 15 गेटों से दो फीट की ऊंचाई से खोलकर 42000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है मां सी गिरने वाली पानी के विभिन्न दृश्य को देखने के लिए बुधवार को भारी संख्या में  सैलानियों की  पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed