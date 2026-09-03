फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Strike by 700 Class IV employees of the medical college begins

Jhansi: मेडिकल कॉलेज के 700 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की हड़ताल शुरू, यूपीकॉम निगम में समायोजन की मांग

Thu, 03 Sep 2026 12:47 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 03 Sep 2026 12:47 PM IST
सार

आउटसोर्स कर्मियों को समायोजित करने के लिए मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक एजेंसी के कर्मियों की सूची भेज दी गई और दूसरी एजेंसी के कर्मियों की सूची नहीं भेजी गई। इसको लेकर गुस्साए कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी।

विज्ञापन
Jhansi: Strike by 700 Class IV employees of the medical college begins
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बात करता प्रशासन। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेडिकल कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी करीब 700 कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जिसके चलते गेट नं. एक पर एकजुट आंदोलित कर्मी धरना-प्रदर्शन करके नारेबाजी कर रहे हैं।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार आउटसोर्स के कर्मियों को यूपीकॉम निगम गठित करके समायोजित कर रहा है। जिसके तहत मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक एजेंसी के कर्मियों की सूची समायोजन के लिए भेज दी गई है। वहीं, दूसरी एजेंसी के करीब 700 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सूची नहीं भेजी गई है। इसको लेकर गुस्साए कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं, सीएमएस डॉ. सचिन माहुर का कहना है कि हड़ताली कर्मियों को समझा-बुझाकर काम पर लौटने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज में सफाई व्यवस्था के हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए स्थायी कर्मियों का मुस्तैदी से लगा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed