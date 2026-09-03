Jhansi: मेडिकल कॉलेज के 700 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की हड़ताल शुरू, यूपीकॉम निगम में समायोजन की मांग

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प्रदेश सरकार आउटसोर्स के कर्मियों को यूपीकॉम निगम गठित करके समायोजित कर रहा है। जिसके तहत मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक एजेंसी के कर्मियों की सूची समायोजन के लिए भेज दी गई है। वहीं, दूसरी एजेंसी के करीब 700 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सूची नहीं भेजी गई है। इसको लेकर गुस्साए कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं, सीएमएस डॉ. सचिन माहुर का कहना है कि हड़ताली कर्मियों को समझा-बुझाकर काम पर लौटने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज में सफाई व्यवस्था के हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए स्थायी कर्मियों का मुस्तैदी से लगा दिया है।

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मेडिकल कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी करीब 700 कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जिसके चलते गेट नं. एक पर एकजुट आंदोलित कर्मी धरना-प्रदर्शन करके नारेबाजी कर रहे हैं।