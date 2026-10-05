Jhansi: रोडवेज की कुछ बसों में शो-पीस बने पैनिक बटन, लाइट जलती दिखी फिर भी निष्क्रिय

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रोडवेज बसों में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र भी शामिल होते हैं। सफर के दौरान हालत बिगड़ने या आपराधिक घटनाओं में पैनिक बटन से मदद की उम्मीद रहती है। लेकिन बटन काम न करने पर यात्रियों को चालक-परिचालक को सूचना देनी पड़ती है। तकनीकी खराबी और नियमित रख-रखाव के अभाव में ये बटन खराब पड़े हैं। इससे सुरक्षा के दावों पर प्रश्नचिह्न लग गया है।महिला यात्री मधुरिमा ने उरई से झांसी आते समय पैनिक बटन का प्रयोग किया। उनका बैग गिरने पर बटन ने काम नहीं किया। उन्होंने परिचालक को जानकारी दी, तब बस रोककर बैग उठाया गया। सुमन यादव ने बताया कि झांसी से कानपुर जाने वाली बसों में भी पैनिक बटन खराब हैं। चालक-परिचालक ने वायरिंग में गड़बड़ी को कारण बताया। पुरुष यात्रियों को भी पैनिक बटन के इस्तेमाल और कार्यप्रणाली की सही जानकारी नहीं है।रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगे हुए है। कभी कभार रफ्तार में होने से वायरिंग में गड़बड़ी के कारण पैनिक बटन काम नहीं करता है। लगातार बसों के पैनिक बटन की जांच कराई जाती है।