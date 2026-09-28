Jhansi: पति के सोने के बाद विवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान, छत पर लोहे के पाइप से लटकी मिली

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परिजन उसे नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। परिजन उसके सुसाइड की वजह नहीं बता सके। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि करीब 15 साल पहले पूजा की शादी हुई थी। दंपती को 12 साल की बेटी रिया और 10 साल का बेटा अमन है। पति महेश कस्बे की एक दुकान पर काम करता है। परिजनों ने बताया वह कई महीने से अवसाद में थी। उसका उपचार भी चल रहा था। तबीयत न सुधरने की वजह से वह परेशान थी। रविवार को पूजा ने सभी के साथ खाना खाया। इसके बाद सभी सोने चले गए। महेश के मुताबिक उसके सोेने के बाद पूजा बाहर निकल गई। नींद खुलने पर वह कमरे में नहीं दिखी। थाना प्रभारी बलिराज शाही के मुताबिक विवाहिता मानसिक तौर पर परेशान थी। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

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चिरगांव कस्बे के टोरियापुरा मोहल्ले में सोमवार तड़के पूजा (37) पत्नी महेश कुशवाहा ने फंदे से लटककर जान दे दी। पति के सोने के बाद वह छत पर चली गई। करीब डेढ़ घंटे बाद पति की आंख खुली तो तलाश करते हुए छत पर पहुंचा। पूजा वहां लोहे के पाइप से फंदे पर लटकी मिली।