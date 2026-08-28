Jhansi: रक्षाबंधन से पहले टूटी जिंदगी की डोर और बहनों की उम्मीद, जमानत पर बाहर आए युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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पंकज परिवार में सबसे छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। पिता के साथ खेती किसानी भी करता था। करीब दो साल पहले उसके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में करीब डेढ़ साल वह जेल में रहा। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर दो माह पहले ही वह बाहर आया था। पंकज के परिजनों का कहना है कि पंकज को गलत तरीके से फंसा दिया गया। बाहर आने के बाद से पीड़िता के परिजन लगातार उसकी शिकायत करते थे। इससे वह गांव में कम रहता था। बुधवार को कई दिनों के बाद वह घर आया। सुबह कमरे से न निकलने पर दोपहर में मां कुंवर खाने के लिए उसे बुलाने गई। यहां उसका शव फंदे से लटका दिखा। यह देख मां चीखकर बेहोश हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। फोरेंसिक टीम भी बुला ली गई। रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मौत की वजह साफ नहीं हो सकी। परिजन भी साफ तौर तौर पर कुछ नहीं बता सके। मामले की छानबीन कराई जा रही है।पंकज ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले सोशल मीडिया पर दो स्टेटस लगाए। पहले स्टेटस के साथ उसने, लो हम तो जा रहे हैं, अब शहर से तुम्हारे गाना लगाया। वहीं, दूसरे स्टेटस में लिखा कि हर्ष बाबा मिस यू, तेरा भाई चल तेरे पास नहीं रहेगा, रोने के लिए आ जाना। कुछ स्टेटस में उसने फोटो लगा रखी हैं। ये स्टेटस परिवार ने पुलिस को दिखाए। मऊरानीपुर निवासी हर्ष भी पंकज के साथ जेल में बंद था। यहां उनकी दोस्ती हो गई थी।रक्षाबंधन से एक दिन पहले पंकज के सुसाइड की खबर से उसकी चार बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पंकज परिवार में सबसे छोटा था। उसकी बड़ी बहनों रूबी (30), कमलेश (32), रामसखी (23) की शादी हो चुकी, जबकि ममता (22) अविवाहित है। पंकज ने उनको बहनों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए बुलाया था। सभी ने बृहस्पतिवार को घर आने की बात कही थी, लेकिन, त्योहार से एक दिन पहले ही पंकज ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। उधर, पंकज के बड़े भाई नरेंद्र ने रक्सा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके खिलाफ गलत मामला दर्ज कराया गया। उससे गांव के लोग दस लाख रुपये की मांग कर रहे थे। उसने मामले की जांच कराने की मांग की।