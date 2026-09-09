Jhansi: हजारिया महादेव का हुआ भव्य महा शृंगार, 37वां विशाल भंडारा आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 09 Sep 2026 10:37 AM IST
सार
भगवान महादेव का आकर्षक महा शृंगार कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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विस्तार
श्री श्री 108 हजारिया महादेव पानी वाली धर्मशाला में आरती परिवार के सदस्यों द्वारा भगवान महादेव का भव्य महा श्रृंगार एवं 37वें सार्वजनिक विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया।
इस अवसर पर भगवान महादेव का आकर्षक महा श्रृंगार कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की गई। आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में राज ठागलें, दिव्यांशु श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार यादव, शिवा, शशांक, कुणाल सहित आरती परिवार के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में आरती परिवार के सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा।
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इस अवसर पर भगवान महादेव का आकर्षक महा श्रृंगार कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की गई। आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में राज ठागलें, दिव्यांशु श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार यादव, शिवा, शशांक, कुणाल सहित आरती परिवार के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में आरती परिवार के सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा।
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