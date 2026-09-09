फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Grand adornment of Hazariya Mahadev; 37th grand community feast organized.

Jhansi: हजारिया महादेव का हुआ भव्य महा शृंगार, 37वां विशाल भंडारा आयोजित

Wed, 09 Sep 2026 10:37 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 09 Sep 2026 10:37 AM IST
सार

भगवान महादेव का आकर्षक महा शृंगार कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

विज्ञापन
Jhansi: Grand adornment of Hazariya Mahadev; 37th grand community feast organized.
हजारिया मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ करते हुए। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्री श्री 108 हजारिया महादेव पानी वाली धर्मशाला में आरती परिवार के सदस्यों द्वारा भगवान महादेव का भव्य महा श्रृंगार एवं 37वें सार्वजनिक विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया।
विज्ञापन


इस अवसर पर भगवान महादेव का आकर्षक महा श्रृंगार कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की गई। आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में राज ठागलें, दिव्यांशु श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार यादव, शिवा, शशांक, कुणाल सहित आरती परिवार के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में आरती परिवार के सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed