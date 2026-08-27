Jhansi: हादसे में बाइक सवार किसान की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से गई जान, तलाश में जुटी पुलिस

ग्राम चितावत निवासी बिहारी सिंह (40) खेतीबाड़ी करते थे। बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे वे मोटरसाइकिल से गैस सिलिंडर भरवाने के लिए मऊरानीपुर आ रहे था। इसी दरम्यान अग्रसेन महाविद्यालय के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाल मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।दोपहर में अचानक हुई इस अनहोनी की खबर जैसे ही गांव चितावत पहुंची, परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। बता दें कि मृतक बिहारी सिंह अपने पीछे पत्नी समेत दो मासूम बच्चों बेटी रौनक व बेटे पीयूष को छोड़ गए हैं।