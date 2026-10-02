Jhansi News: झांसी के मुक्केबाजों ने दिखाया पंच का जोर

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47 से 50 आयु वर्ग में झांसी के आलोक ने आगरा के बिट्टू को, 55-60 आयु वर्ग में प्रशांत अहिरवार ने मेरठ के कार्तिक को, 60-65 आयु वर्ग में आजम ने अनिकेत चौहान को, 80-85 आयु वर्ग में मोहम्मद जुनद ने गोरखपुर के सूर्यांश को और 90 से अधिक आयु वर्ग में एलेक्स ने अलीगढ़ के निहाल सिंह को हराया। विज्ञापन

इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह, प्रशांत सिंह, रोहित पांडे, अब्दुल अज़ीज़, सुबोध खांडेकर, अब्दुल हमीद, संजीव सरावगी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी शिवराम, उप क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

47 से 50 आयु वर्ग में झांसी के आलोक ने आगरा के बिट्टू को, 55-60 आयु वर्ग में प्रशांत अहिरवार ने मेरठ के कार्तिक को, 60-65 आयु वर्ग में आजम ने अनिकेत चौहान को, 80-85 आयु वर्ग में मोहम्मद जुनद ने गोरखपुर के सूर्यांश को और 90 से अधिक आयु वर्ग में एलेक्स ने अलीगढ़ के निहाल सिंह को हराया।इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह, प्रशांत सिंह, रोहित पांडे, अब्दुल अज़ीज़, सुबोध खांडेकर, अब्दुल हमीद, संजीव सरावगी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी शिवराम, उप क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।

झांसी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी गौरांग राठी ने किया। इस प्रतियोगिता में झांसी मंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में पहले दिन विभिन्न आयु वर्ग में लगभग 55 मुकाबले खेले गए। इस टूर्नामेंट में 16 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।