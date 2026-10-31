यूपी: जबलपुर में झांसी एएनटीएफ का बड़ा ऑपरेशन, 871 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस ने अलीगढ़ के थाना इगलास के नगला कलुआ निवासी धर्मवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर निवासी विक्रम करमाकर भी पकड़ा गया है। एसएसपी विकास कुमार के अनुसार, जांच के दौरान एएनटीएफ टीम को एक नेटवर्क का पता चला। यह नेटवर्क अलीगढ़ से संचालित हो रहा था।टीम प्रभारी चंदन पांडेय की अगुवाई में सुराग मिलने पर ओडिशा से गांजे की बड़ी खेप निकलने की जानकारी मिली। एएनटीएफ टीम ने इस सूचना पर जबलपुर तक तस्करों का पीछा किया। शुक्रवार आधी रात के बाद जबलपुर पुलिस के साथ मिलकर घेराबंदी की गई। यह कार्रवाई गोसलपुर थाना क्षेत्र में एनएच-30 पर मुस्कुरा मोड़ के पास हुई। गांजे की खेप बरामद कर दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से कुल 871 किलो गांजा जब्त किया गया।