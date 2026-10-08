Jhansi News: ठेकेदार के घर से लाखों के जेवर व नकदी चोरी

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ग्राम मगरवारा निवासी नीलेश अहिरवार ने पुलिस को बताया कि वह निजी ठेकेदार हैं। वे काम के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ झांसी में रहते हैं। उनके गांव वाले मकान में पिता भरोसे अहिरवार रहते थे। 28 सितंबर को उनके पिता भी कुछ मजदूरों के साथ झांसी चले गए थे। इसके बाद मकान सूना पड़ा था। चोरों ने इसी दौरान मौका पाकर मकान के गेटों की कुंडी उखाड़कर प्रवेश किया। उन्होंने कमरों में रखी अलमारी और अन्य सामान खंगाला। चोर गुल्लक तोड़कर उसमें रखे रुपये और एक बक्सा भी अपने साथ ले गए।परिवार आज गांव वापस पहुंचा तो घर के ताले टूटे और सामान बिखरा मिला। पीड़ित नीलेश ने तत्काल थाना कटेरा पुलिस और डायल 112 को सूचना दी। थाना प्रभारी कटेरा महेश चंद्र ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और पूरी जांच से ही स्थिति साफ हो सकेगी।