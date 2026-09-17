Jhansi News: महिलाओं-बालिकाओं को बताए सुरक्षा के अधिकार
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:18 AM IST
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मोंठ। मिशन शक्ति फेज-5.2 के तहत थाना मोंठ की टीम ने ग्राम बम्हरौली में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। टीम ने ऑपरेशन जागृति अभियान के अंतर्गत उनकी सुरक्षा और अधिकारों की जानकारी दी। विपरीत परिस्थितियों में तत्काल सहायता के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए।
पुलिस आपातकालीन सहायता के लिए 112, महिला पावर हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 नंबर बताए गए। साइबर अपराध के लिए 1930 तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करने को कहा गया। थाना मोंठ में स्थापित महिला हेल्प डेस्क और बहू-बेटी सम्मेलन की जानकारी भी दी गई। टीम ने महिलाओं को समस्याओं को छिपाने के बजाय पुलिस या हेल्पलाइन से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। केंद्र व प्रदेश सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इस दौरान दी गई। इनमें कन्या सुमंगला योजना और आयुष्मान भारत योजना शामिल थीं। टीम ने कहा कि जागरूकता ही सुरक्षा और सशक्तीकरण की पहली सीढ़ी है।
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पुलिस आपातकालीन सहायता के लिए 112, महिला पावर हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 नंबर बताए गए। साइबर अपराध के लिए 1930 तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करने को कहा गया। थाना मोंठ में स्थापित महिला हेल्प डेस्क और बहू-बेटी सम्मेलन की जानकारी भी दी गई। टीम ने महिलाओं को समस्याओं को छिपाने के बजाय पुलिस या हेल्पलाइन से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। केंद्र व प्रदेश सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इस दौरान दी गई। इनमें कन्या सुमंगला योजना और आयुष्मान भारत योजना शामिल थीं। टीम ने कहा कि जागरूकता ही सुरक्षा और सशक्तीकरण की पहली सीढ़ी है।
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