Jhansi News: सेक्स रैकेट की सूचना पर होटल पर छापा, तीन युवतियां मिलीं

विज्ञापन

दतिया। कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार दोपहर शहर के एक पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस को होटल में संदिग्ध गतिविधियों और सेक्स रैकेट संचालित होने की गोपनीय सूचना मिली थी। विशेष टीम ने कमरों की तलाशी ली और तीन युवतियां पाईं। मौके पर कोई संदिग्ध युवक नहीं मिला। पुलिस ने युवतियों को पूछताछ के लिए थाने भेजा और होटल के एंट्री रजिस्टर व अन्य दस्तावेज जब्त किए। कोतवाली टीआई सुधीर हिन्नारिया ने बताया कि प्राथमिक जांच में सेक्स रैकेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दस्तावेज की पड़ताल और युवतियों से पूछताछ जारी है। जांच पूरी होने पर सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। संवाद