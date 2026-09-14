हनीट्रैप मामला : बंगलूरू के रेलवे अफसर की आईडी से बुक हुआ था प्रयागराज में रेस्ट हाउस
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
प्रयागराज। झांसी मंडल के आरपीएफ अधिकारी को हनीट्रैप में फंसाने के आरोप में गिरफ्तार महिला यूट्यूबर को शरण देने में बंगलूरू में तैनात एक रेलवे अफसर की भूमिका सामने आई है। आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वह मदद के लिए हाईकोर्ट आने के क्रम में प्रयागराज में रुकी थी। जंक्शन स्थित रेस्ट हाउस में उसके ठहरने की व्यवस्था बंगलूरू में तैनात अधिकारी की आईडी से कराई गई थी। इस खुलासे के बाद उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के अफसरों ने राहत की सांस ली। वहीं, झांसी पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। एनसीआर प्रशासन ने इसमें सहयोग करने की बात कही है। ब्यूरो
विज्ञापन