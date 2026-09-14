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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Honey-trap case: Rest house in Prayagraj was booked using a Bengaluru railway officer's ID.

हनीट्रैप मामला : बंगलूरू के रेलवे अफसर की आईडी से बुक हुआ था प्रयागराज में रेस्ट हाउस

Mon, 14 Sep 2026 02:19 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:19 AM IST
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Honey-trap case: Rest house in Prayagraj was booked using a Bengaluru railway officer's ID.
प्रयागराज। झांसी मंडल के आरपीएफ अधिकारी को हनीट्रैप में फंसाने के आरोप में गिरफ्तार महिला यूट्यूबर को शरण देने में बंगलूरू में तैनात एक रेलवे अफसर की भूमिका सामने आई है। आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वह मदद के लिए हाईकोर्ट आने के क्रम में प्रयागराज में रुकी थी। जंक्शन स्थित रेस्ट हाउस में उसके ठहरने की व्यवस्था बंगलूरू में तैनात अधिकारी की आईडी से कराई गई थी। इस खुलासे के बाद उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के अफसरों ने राहत की सांस ली। वहीं, झांसी पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। एनसीआर प्रशासन ने इसमें सहयोग करने की बात कही है। ब्यूरो
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