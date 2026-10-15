राजपाल यादव का खुलासा: बुंदेली बोली में जल्द बनाएंगे फिल्म, बोले-कॉलेज, कॉमेडी और मनोरंजन एक विज्ञान

झांसी में अमर उजाला से हुई खास बातचीत के दौरान फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने अपने अभिनय सफर, जीवन के नजरिए और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनका हर दिन नया होता है और वह हमेशा वर्तमान में जीते हैं।

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कला और मनोरंजन पर बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा कि कॉमेडी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नौ रसों में हास्य को राजा माना गया है, और जिस रचना में हंसी न हो, वह वीभत्स हो जाती है। उन्होंने मनोरंजन को एक विज्ञान बताते हुए खुद को इसका एक समर्पित विद्यार्थी करार दिया।अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि उनकी बुंदेली बोली में भी एक फिल्म बनाने की योजना है। इसकी प्लानिंग कोरोना काल से पहले की गई थी, लेकिन महामारी के कारण तब इसका निर्माण नहीं हो पाया था। अब इस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।इसके अलावा, दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कोई जोड़ नहीं है। अपने जमाने में वे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता रहे हैं। उन्होंने फिल्मों से इतर समाज की भलाई के लिए कई ऐसे सराहनीय काम किए हैं, जिनका उन्होंने कभी प्रचार या जिक्र तक नहीं किया।