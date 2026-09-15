Jhansi News: जुआ खेलते 4 आरोपी गिरफ्तार, 15,000 नगद व पासे जब्त

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गिरफ्तार आरोपियों में शैलेंद्र पिता बालकिशन चौहान निवासी सीखो का मोहल्ला, दतिया, भागवत दांगी पिता घनश्याम दांगी निवासी ग्राम सीतापुर, थाना गोराघाट, आकाश यादव पिता रमेश यादव निवासी गोविंदगंज, दतिया, हरगोविंद यादव पिता कामता प्रसाद यादव निवासी पट्टापुर, गोविंदगंज, दतिया शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 15,000 रुपये नगद और दो पासे जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन

इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने में निरीक्षक दिनेश राजपूत, उप निरीक्षक अजान सिंह, प्रधान आरक्षक ब्रजराज तोमर, आरक्षक मनीष बघेल, राममिलन गुर्जर, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, अरविंद रावत, बब्बू राजा गुर्जर और आरक्षक चालक शिवराम गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही। स्थानीय पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपियों में शैलेंद्र पिता बालकिशन चौहान निवासी सीखो का मोहल्ला, दतिया, भागवत दांगी पिता घनश्याम दांगी निवासी ग्राम सीतापुर, थाना गोराघाट, आकाश यादव पिता रमेश यादव निवासी गोविंदगंज, दतिया, हरगोविंद यादव पिता कामता प्रसाद यादव निवासी पट्टापुर, गोविंदगंज, दतिया शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 15,000 रुपये नगद और दो पासे जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने में निरीक्षक दिनेश राजपूत, उप निरीक्षक अजान सिंह, प्रधान आरक्षक ब्रजराज तोमर, आरक्षक मनीष बघेल, राममिलन गुर्जर, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, अरविंद रावत, बब्बू राजा गुर्जर और आरक्षक चालक शिवराम गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही। स्थानीय पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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दतिया। थाना कोतवाली पुलिस ने जुआ के फड़ पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 13 सितंबर 2026 को थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदगंज क्षेत्र में कुछ लोग हार-जीत का दांव लगाकर अवैध रूप से जुआ खेल रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे चार संदिग्धों को रंगे हाथों दबोच लिया।