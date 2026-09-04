Jhansi News: वनकर्मियों ने मौर्या तालाब से पकड़ा मगरमच्छ

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ककरबई। क्षेत्रीय वनाधिकारी गरौठा जगदंबा प्रसाद पाठक के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौर्या तालाब से एक मगरमच्छ को पकड़ा। उसे सुरक्षित बेतवा नदी में छोड़ दिया गया। कस्बा वासियों को बृहस्पतिवार सुबह यह खबर मिलने पर राहत मिली। मगरमच्छ की मौजूदगी से मौर्या तालाब के आसपास के ग्रामीणों में भय बना हुआ था। महिलाओं और बच्चों में भी डर का माहौल था। वनकर्मियों की टीम ने पांच दिन तक अथक मेहनत की। उन्होंने तालाब की रात-दिन निगरानी भी की। इस प्रयास के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने में सफलता मिली। कस्बा वासियों ने वनकर्मियों का आभार व्यक्त किया। मगरमच्छ को पकड़ने वाली टीम में वनदरोगा रामकुमार तिवारी, मुंशी रोहित, संतू पाल और नीलू अहिरवार शामिल रहे। संवाद