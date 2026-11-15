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Jhansi News: जाम में फंसी दमकल, एक घंटे बाद पहुंची

Sun, 15 Nov 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:47 AM IST
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Fire engine stuck in traffic, arrived an hour later
समथर। थाना क्षेत्र के ग्राम बसोबई में शनिवार को किसान सिया राजपूत के खेत में रखी पराली में अचानक आग लग गई। किसान ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर दमकल की गाड़ी रवाना हुई, लेकिन समथर-मोठ रोड स्थित गल्ला मंडी के पास जाम में फंस गई। धान से भरे ट्रैक्टरों के कारण यह जाम लगा था। इसके चलते दमकल की टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में करीब एक घंटे की देरी हुई। इस बीच, किसान और ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। ग्रामीणों ने मंडी के आसपास यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। संवाद
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