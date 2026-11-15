Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Demand to upgrade Erach PHC to a CHC

Jhansi News: एरच पीएचसी को सीएचसी बनाने की मांग

Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Demand to upgrade Erach PHC to a CHC
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

एरच। क्षेत्र के लोग लगातार दस वर्षों से एरच के प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उन्नत करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग पूरी न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने शासन से स्वास्थ्य केंद्र को सीएचसी का दर्जा देने और सुविधाएं बढ़ाने की अपील की है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण एरच में मरीजों को कम सुविधाएं मिलती हैं। इससे लगभग दो दर्जन गांवों के मरीज, जैसे लभेरा, गोती और कठर्री, बेहतर उपचार के लिए बामौर या मोंठ के सीएचसी जाने को विवश हैं। तीन वर्ष पहले शासन द्वारा मांगी गई रिपोर्ट भी आंकड़ों सहित अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण मांग अभी भी अधर में है। एरच की आबादी और भौगोलिक स्थिति भी इसके उन्नयन के पक्ष में है। यह क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार क्षेत्र में भी आता है, जिसके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक हैं।
विज्ञापन

स्वास्थ्य केंद्र के सीएचसी में बदलने से चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी और पलंगों की संख्या में वृद्धि होगी। जांच और एक्सरे सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक नई इमारत मिलेगी जहां मरीजों को चौबीस घंटे सेवा मिल सकेगी। इससे क्षेत्र के मरीजों को छोटी बीमारियों के लिए अन्य शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा। समाजसेवी रामकुमार पांचाल रामू, पूर्व सभासद अभिलाष राना, जितेंद्र चौधरी, समाजसेवी रविंद्र केवट ने एरच में सीएचसी को जरूरी बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed